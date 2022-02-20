Başkan Bakkalcıoğlu, Bozüyük Vitra Spor futbolcuları ile bir araya geldi

Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, Bölgesel Amatör Lig 3. Grup'ta mücadele eden Bozüyük Vitra Spor yöneticileri ve futbolcuları ile bir araya geldi.

Bozüyük Belediyesi tarafından Bayırköy Spor ile karşı karşıya gelecek olan Bozüyük Vitra Spor Futbol Takımı için maç öncesinde moral yemeği düzenlendi. Bir otelde düzenlenen yemeğe Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, Başkan Yardımcıları Mahmut Fındık ve Ali Şahinoğlu, Vitra Spor Kulüp Başkanı Tahir Çiftçi, kulüp yöneticileri Şaban Özmen, Veli Dağ, Hasan Adsoy, Ahmet Belen, Sedat Turan, takım antrenörü İsmet Çelen ve futbolcular katıldı.

Yemek öncesinde kısa bir konuşma yapan Başkan Bakkalcıoğlu, "Bozüyük'te bizim profesyonel ligde oynayan bir takımımız olsun istiyoruz. O nedenle ben Vitra Spor'un profesyonel ligde olan bir takım haline gelebileceğini düşünüyorum. Önemli bir maç oynuyorsunuz. Ben sizin başaracağınıza inanıyorum. Gönlümüz kalbimiz sizinle. İnşallah güzel bir başarı elde edersiniz. Hepinize başarılar diliyorum" dedi.

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