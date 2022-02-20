Başkan Yaman ziyaretçilerini makamında ağırladı

Bilecik Merkez İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Üsteğmen Canip Akyüz ve kurs için kente gelen astsubay adayları, Bayırköy Belde Belediye Başkanı Mustafa Yaman’ı makamında ziyaret etti.

Bayırköy Belediye Başkanı Mustafa Yaman, ziyaretçilerini makamında ağırladı. Başkan Yaman, Merkez İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Canip Akyüz ve kurs için Bilecik'e gelen astsubay adayları ile bir araya geldi. Yaman, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Merkez İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Canip Akyüz ve astsubay adaylarına ilgilerinden dolayı teşekkürlerimi sunuyorum. Yeni astsubay adaylarımıza bundan sonra görev alacakları yerlerde hayırlı görevler ve başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı.

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