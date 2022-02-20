Bozüyük Vitraspor'a taraftardan büyük destek

Bölgesel Amatör Lig 3. Grup'ta temsil eden Bozüyük Vitraspor, ligin 12. haftasında karşılaştığı Bayırköy Spor ile 11 berabere kaldı.

Taraftarın yoğun ilgi gösterdiği karşılaşmada, Bozüyük Belediye Başkan Yardımcısı Ali Şahinoğlu Bozüyük Vitraspor'u yalnız bırakmadı. Başkan Yardımcısı Şahinoğlu yaptığı açıklamada, "Bölgesel amatör ligde ilçemizi temsil eden Bozüyük Vitraspor'a ve yine bizim ilimizin takımlarından biri olan Bayırköy Spor'a başarılar diliyorum. Zaten dün akşam takımımız ile birlikteydik. Her zaman desteğimiz ve gönlümüz onlarla birlikte. Ayrıca Belediye Başkanımız Mehmet Talat Bakkalcıoğlu'nun direktifi ile stat içinde kurduğumuz karavanımızda vatandaşlarımıza ücretsiz çay ikramımız maç boyunca devam edecek. Bir kez daha her iki takıma da başarılar diliyorum" dedi.

Maçın 48. dakikasında Özkan Kutlu'nun golü ile öne geçen Bozüyük Vitraspor, golün ardından pozisyon bulmaya devam etti. Karşılaşmanın 90. dakikasında ise Bayırköy Spor'da forma giyen Tayyip Akdeniz durumu berabere getirerek maç skorunu kaydetti.

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