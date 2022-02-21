220 kiloluk domuz, avcıya saldırdı Avcı İslam Arar: "Bu domuzu vurmak için büyük uğraş verdik"

Bilecik'te 6 aylık domuz avı yasağı öncesinde av yapan gruptan bir kişiye yaklaşık 220 kilogram ağırlığındaki domuzun saldırması avcılar tarafından görüntülendi.

Bilecik'te yapmış oldukları domuz avını görüntüleyen İslam Arar Postası üyeleri 6 aylık domuz avı yasağı öncesi son kez araziye çıktı. Avda Okluca İlyasça köyleri arasında 220 kiloluk dev domuzu gören avcılar, ateş etti. Yaralanan domuz bir avcının üzerine koşmaya başladı. Avcı, domuzdan son anda kaçarak kendini kurtardı. 220 kiloluk domuzun kendilerini sabahtan beri uğraştırdığını anlatan avcı İslam Arar, "İslam Arar Postası olarak son avımız güzel oldu. Şimdi 6 ay domuz avı yasağı başladı. Bu domuzu vurmak için büyük uğraş verdik. Buradan yetkililere sesleniyorum domuz avından tüfeğe koyulan takozları serbest bıraksınlar. Şimdi bizim tüfeklerde 6 yerine takoz koyunca 3 mermi alıyor. 3 mermide böylesi büyük bir domuzu yere yatırmaya yetmiyor. İslam Arar Postası olarak tüm abilerim kardeşleri olarak iyi bir av sezonu geçirdik" dedi.

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