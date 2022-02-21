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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Şahin, OSB'deki yatırımcıları ziyaret etti

İHA

Başkan Şahin, OSB'deki yatırımcıları ziyaret etti

Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, Organize Sanayi Bölgesinde (OSB) faaliyet gösteren ve yeni yatırım yapan yatırımcıları ziyaret etti.
Osmaneli son yıllarda özellikle OsmaneliYenişehirBursaBandırma YHT hattı yatırımının başlamasıyla birlikte sanayicilerin büyük ilgisini çekmeye başladı. Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin OSB'deki yatırımcıları ziyaret ederek, "Osmaneli çok kısa sürede 23 bin işçi girişine ev sahipliği yapacağını ve bu nedenle konut ve diğer ihtiyaçlar için ilçemizde yatırımların hızla devam ediyor. Bizlerde bu anlamda OSB'de faaliyet gösteren yatırımcıları ziyaret ettik. Kendilerine istek ve taleplerini değerlendik" dedi.

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