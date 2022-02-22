Bilecik'te uyuşturucu operasyonu: 6 gözaltı

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Bilecik İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince bir eve yapılan operasyonda 151,71 gram metamfetamin, 1,70 gram kubar esrar maddesi ele geçirildi.

Alınan bilgilere göre; jandarma ekipleri Bilecik'in Söğüt ilçesinde 6 şüphelinin bulunduğu evde ve araçlarına yönelik operasyon düzenledi. Yapılan aramada, 151,71 gram metamfetamin, 1,70 gram kubar esrar maddesi ile 2 adet hassas terazi ile birlikte suçta kullanıldığı değerlendirilen bir miktar para ele geçirildi. Operasyon sonrasında gözaltına alınan şüphelilerin işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

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