Turnuvaya 5 gün antrenman yaparak hazırlanıyorlar

Korona bir ailenin kâbusu oldu: Şenay'dan da acı haber geldi

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Bilecik Gençlik Spor Kulübü lisanslı sporcular 'Minikler Hentbol Turnuvası’na' haftanın 5 günü antrenman yaparak hazırlanıyor.

Türkiye Hentbol Federasyonu’nun organizasyonunda ve Amasya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nün ev sahipliğinde gerçekleştirilecek olan maçlara minik sporcular haftanın 5 günü idman yaparak hazırlanıyor. Şehit Kaymakam Muhammet Safitürk ortaokulu öğrencileri aynı zamanda Gençlik Spor Kulübü lisanslı 2010, 2011, 2012 doğumlu sporcuları Temmuz ayında Amasya’da düzenlenecek olan Minikler Hentbol Turnuvası’na katılacaklar. İstasyon Spor Salonu’nda maça hazırlanan sporculara antrenörleri İsmail Aynur eşlik ediyor. Hentbolda başarıyı altyapının güçlendirilmesi ile yakalayacaklarını belirten Antrenör İsmail Aynur, “İnşallah yetiştirdiğimiz sporcular uzun vadede gelecek yıllarda Milli takımlarımızın altyapısını oluşturacak” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.