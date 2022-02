Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasının ardından güneş enerjisi sektöründe hareketlenme Güneş enerjisi işi yapan Osman Burhan: "Güneş potansiyeli bakımından birçok şehri kıskandıracak bir özelliğe sahibiz" "Bilecik ve ilçeler yeni projelerle donatılması gerek"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın rüzgar ve güneş enerjisi yatırımlarına KDV istisnası ve gümrük vergisi muafiyeti gibi mevcut desteklerin kapsamını genişletileceğini açıklamasının ardından sektörde hareketlenme başladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, rüzgar ve güneş enerjisi yatırımlarına KDV istisnası ve gümrük vergisi muafiyeti gibi mevcut desteklerin kapsamını genişleterek, güneş ve rüzgar enerjisinden elektrik üreten lisanssız faaliyetler kapsamındaki yatırımların dördüncü bölge desteklerinden yararlanmasının önünü açtıklarını açıklamıştı. Bilecik ve çevre illerde güneş enerjisi işi yapan Osman Burhan, "Yaşantımızda enerjinin, özellikle de elektrik enerjisinin ne denli önemli olduğuna bugünlerde daha çok tanık oluyoruz. Isınma, aydınlanma ve teknolojik iletişimlerde, kısacası yaşantımızın çok önemli bir alanında elektrik enerjisine bağımlıyız. Ağır kış şartlarında da, yakıcı yaz sıcaklıklarında da elektrik enerjisi ile ısınıyor ya da serinliyoruz. Durum böyle olunca enerjide farklı seçenekleri çok net biçimde projelendirmeliyiz. Bu anlamda daha temiz, daha pratik, çevreci ve evrensel bir enerji türü olan güneş enerjisi için şanslı kentlerden birisiyiz. Güneş potansiyeli bakımından birçok şehri kıskandıracak bir özelliğe sahibiz. Kullanımı kolay ve çevreci bir enerji türü olan yenilenebilir enerji kaynakları ile ilgili örnek yatırımlar yapılmalı ve bu projeler hızla yayılmalı. Neredeyse her mevsim güneş enerjisi için çok uygun koşullar içindeki Bilecik ve ilçeler yeni projelerle donatılması gerek. Yazımın başında da vurguladığım gibi alternatif enerji kaynakları bakımından son derece yüksek potansiyelli bir şehiriz. Ülkemizin her şehrinde aslında böylesine yüksek potansiyelli bir özellik var. Bu potansiyeli harekete geçirecek sinerjiyi bir an önce tam teşekküllü yatırımlara dönüştürmeliyiz. Yeni teşviklerle artacağına inandığımız güneş yatırımları bu anlamda cari açığın kapatılmasına yardımcı olacak. Çok yerinde ve güzel bir adım olarak değerlendiriyoruz" dedi.



"6 yıl boyunca sigorta prim işveren hissesi desteği sağlanacak"

Osman Burhan, "Cumhurbaşkanımızın bizim sektör için yaptığı açıklama sonrası güneş ve rüzgar enerjisi yatırımcılarına KDV istisnası ve gümrük vergisine ilave olarak yüzde 30 oranında vergi indirimi, 6 yıl boyunca sigorta prim işveren hissesi desteği sağlanacak. Böylece bizim sektörde de bir hızlanma yaşanmaya başladı" dedi.

