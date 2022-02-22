Bozüyük’te 'E-Sınav Merkezi' açıldı

Bilecik’in Bozüyük ilçesinde İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından, Fatih Sultan Mehmet İmam Hatip Ortaokulu binasında kurulan Bozüyük 'ESınav Merkezi' hizmete açıldı.
Sınav merkezi hakkında açılış öncesinde İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut Demir, Kaymakam Adem Öztürk’e bilgi verdi. Kaymakam Adem Öztürk, emeği geçen tüm Milli Eğitim Müdürlüğü personeline teşekkür ederek ilçe halkına hayırlı olmasını diledi. Açılışın ardından İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı Ölçme ve Değerlendirme Şube Müdürlüğünce organize edilen sınav programına göre esınav merkezinden randevu alan vatandaşların Motorlu Taşıtlar Sürücü Adayları ve Mesleki Eğitim KalfalıkUstalık Adayları Teorik Sınavları, Bozüyük ESınav Merkezinde esınav olarak uygulandı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.