Türkiye Erkekler Hentbol 2. Lig'de mücadele eden Bilecik Gençlik Spor Kulübü 2 haftadır kaybetmiyor.
İstasyon Çok Amaçlı Spor Salonunda oynanan Türkiye Erkekler Hentbol 2. Lig B grubu 6'ncı haftasında Bilecik Gençlik Spor Kulübü, Beşevler Gençlikspor'u 3925 kazandı. Maça Semih Atıcı, Ercan İnan, Fahri Altıntaş, Mihraç Mikail Onuk, Aziz Aslan, Alihan Çalışkan, Kenco Ortaç 7'siyle başlayan Bilecik Gençlik Spor ilk devreyi 1715 skorla önde kapadı. Maçın ikinci devresinde Bilecik Gençlik Spor Kulübü taraftar desteğiyle alarak başladı. İkinci devrede rakibine ezici bir üstünlük kuran Bilecik Gençlik Spor Kulübü'nün maçı 3925 kazandı. Bilecik Gençlik Spor Kulübü geçen haftada İzmir Gençlik Merkezi'ni deplasmanda 3128 yendi. Bilecik Gençlik Spor Kulübü son 2 haftada aldığı galibiyetle puanını 4'e çıkardı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.