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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Dereköy'ü muhtarı vefat etti

İHA

Dereköy'ü muhtarı vefat etti

Bilecik’in Yenipazar ilçesi Dereköyü Muhtarı Cemal Akmeşe vefat etti.
Bilecik Yenipazar Kaymakamlığı, Dereköyü Muhtarı Cemal Akmeşe’nin vefat ettiğini duyurdu. Sosyal medya hesabından duyurulan vefat haberinde, “Dereköy Muhtarımız Cemal Akmeşe' nin vefat haberini büyük bir üzüntüyle öğrendik. Muhtarımız Cemal Akmeşe' ye Allah’tan rahmet, kederli ailesi ve yakınlarına başsağlığı diliyoruz” ifadelerine yer verildi.

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