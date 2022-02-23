Dereköy'ü muhtarı vefat etti

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Bilecik’in Yenipazar ilçesi Dereköyü Muhtarı Cemal Akmeşe vefat etti.

Bilecik Yenipazar Kaymakamlığı, Dereköyü Muhtarı Cemal Akmeşe’nin vefat ettiğini duyurdu. Sosyal medya hesabından duyurulan vefat haberinde, “Dereköy Muhtarımız Cemal Akmeşe' nin vefat haberini büyük bir üzüntüyle öğrendik. Muhtarımız Cemal Akmeşe' ye Allah’tan rahmet, kederli ailesi ve yakınlarına başsağlığı diliyoruz” ifadelerine yer verildi.

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