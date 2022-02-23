Bilecik'te araç sayısı 73 bin 228’e ulaştı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Bilecik’te trafiğe kayıtlı araç sayısı 73 bin 228’e ulaştı.

TÜİK’ ten edinilen bilgiye göre, ocak ayı sonu itibari ile trafiğe kayıtlı toplam araç sayısı bir önceki aya göre 95 adet artarak, 73 bin 228’e ulaştı. Bilecik’teki taşıtların 35 bin 317 adeti otomobil, 12 bin 574 adeti kamyonet, 11 bin 502 adeti traktör, 8 bin 336’sı motosiklet, 3 bin 210'u kamyon, bin 84'ü minibüs, 889'u otobüs, 316'sı ise özel amaçlı taşıtlar oluşturuyor.

Öte yandan Türkiye genelinde ise trafiğe kayıtlı toplam taşıt sayısı ocak ayı sonu itibarıyla 25 milyon 321 bin 937’e ulaştı.

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