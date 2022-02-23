Sırasına gitmeyen minibüs sürücüne ceza

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Bilecik'te saati gelince sırasına gitmeyen ve yolcuları mağdur eden minibüs sürücüsüne zabıta ekipleri tarafından ceza uygulandı.

Bilecik'te sabah 07:30'da Diş HastanesiPelitözü seferini yapacak olan minibüsün gelmediği ihbarını değerlendiren zabıta ekipleri hemen harekete geçti. O saatte seferi olan 11 M 0069 plakalı minibüs sürücünü başka bir seferinde Atatürk Bulvarı üzerinde durdurdu. Sürücüye uyarıda bulunan ekipler araç sahibi F.A.'ya 581 TL cezai işlem uyguladı.

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