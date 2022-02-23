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Vali Dr. Kızılkaya köprülü kavşak şantiyesinde incelemelerde bulundu Vali Kızılkaya, İstasyon Mahallesi sakinleriyle buluştu Vali Kızılkaya, “Dile getirilen konuların çözümünün bizzat takipçisi olacağım”

İHA

Vali Dr. Kızılkaya köprülü kavşak şantiyesinde incelemelerde bulundu Vali Kızılkaya, İstasyon Mahallesi sakinleriyle buluştu Vali Kızılkaya, “Dile getirilen konuların çözümünün bizzat takipçisi olacağım”

– Bilecik’in Merkez ilçesine bağlı İstasyon Mahallesi sakinleriyle buluşan Vali Dr. Kemal Kızılkaya, yapımı devam eden Bilecik ayrımı köprülü kavşak şantiyesinde incelemelerde bulunarak, yüklenici firma yetkililerinden bilgi aldı.
Halk buluşmaları kapsamında gerçekleştirilen programda Vali Kızılkaya İstasyon Mahallesi’nde ikamet eden vatandaşlarla ve esnaflarla bir araya geldi. Vatandaşlardan ve esnaflardan gelen talep ve istekleri değerlendiren Vali Kızılkaya, dile getirilen sorunların çözülmesi için ilgili kurum ve kuruluşların amirlerine talimat verdi.
“Dile getirilen konuların çözümünün bizzat takipçisi olacağım”
Programda taleplerini ve isteklerini aktarmak isteyen tüm vatandaşlara tek tek söz veren Vali Kızılkaya yaptığı açıklamada; “Bugün burada konuşulanları ve vatandaşlarımızdan gelen talepleri kayıt altına alıyoruz. Dile getirilen konuların çözümünün bizzat takipçisi olacağım. Kısa vadede yapılabilecek olanları hemen yapmaya çalışacağız. Diğer hususları da ilgililerine ileterek süreci takip edeceğiz” ifadelerine yer verdi.
Köprülü kavşağa yerinde inceleme
İstasyon Mahallesi’nde gerçekleştirilen halk buluşmasının ardından Vali Kızılkaya, yapımı devam eden Bilecik ayrımı köprülü kavşak şantiyesinde incelemelerde bulunarak yüklenici firma yetkililerinden ve Karayolları Bursa Bölge Müdürü Umut Akyazı’dan bilgi aldı. Programa Bilecik Valisi Dr. Kemal Kızılkaya, Karayolları Bursa Bölge Müdürü Umut Akyazı,Bilecik İl Jandarma Komutanı Albay Muzaffer Sandal, İl Emniyet Müdürü Ertuğrul Namal, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Seda Bayrakçı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Mustafa Budak, Belediye Başkan Yardımcısı Muharrem Dumansızoğlu, bir doğalgaz dağıtım şirketi yetkilileri, mahalle muhtarları ve İstasyon Mahallesi sakinleri katıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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