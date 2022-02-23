Koğuşta ölüme soruşturma

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Cafer ELMAS/ BİLECİK, (DHA)BİLECİK'te, 'hırsızlık' suçundan tutuklu Taner Işıldak'ın (46), koğuşunda asılı cansız bedeni bulundu. Işıldak´ın ölümü şüpheli görülürken, başsavcılığın talimatıyla soruşturma başlatıldı.

Bilecik´te Taner Işıldak, bir süre önce 'hırsızlık' suçundan mahkemece tutuklanarak, M Tipi Cezaevi´ne konuldu. Bu sabah koğuşları kontrol eden infaz ve koruma memurları, Işıldak´ın asılı cansız bedeni bulundu. Yapılan incelemelerin ardından Işıldak´ın ölümü şüpheli görüldü ve Bilecik Cumhuriyet Başsavcılığı´nın talimatıyla soruşturma başlatıldı. Taner Işıldak´ın cansız bedeni, otopsi için Adli Tıp Kurumu´na gönderildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Bilecik Cafer ELMAS

2022-02-23 12:59:46



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