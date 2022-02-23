Bilecik'te cezaevindeki şüpheli ölüme soruşturma

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Bilecik'te cezaevinde bir mahkum ölü bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Alınan bilgilere göre, Bilecik M Tipi Cezaevi’nde tutuklu bulunan Taner I. (45), sabah saatlerinde kaldığı koğuşta çamaşır ipiyle asılı olarak bulundu. Taner I.’nın ölümünün şüpheli görülmesi üzerine Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı.

Taner I.’nın cansız bedeni, Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine morguna kaldırıldı.

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