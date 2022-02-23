Sel ve su baskınına karşı meteorolojiden uyarı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 3. Bölge Müdürlüğü, 2425 şubat tarihleri arasında Bilecik için kuvvetli yağış uyarısı yaptı.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü 3. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada Bilecik için 24 Şubat Perşembe günü sabah 09.00'dan ertesi gün 09.00'a kadar kuvvetli yağış uyarısı yaptı. Oluşması muhtemel riskler hakkında yapılan uyarı da, "Yarın sabah saatlerinden itibaren Bilecik il genelinde beklenen yağışların yerel olarak kuvvetli (2150 kg/m2) olması beklendiğinden meydana gelebilecek sel, su baskını, ulaşımda aksamalar, 600 m üzeri rakımlı yerlerde kar yağışına bağlı buzlanma ve don olayları gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.