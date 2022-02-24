Bilecik'te trafik kazası: 2 yaralı

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Bilecik'te iki aracın karıştığı trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Bahçelievler mahallesi Sosyal Güvenlik Kurumu yol ayırımında Fatih K'in kullandığı 11 UB 691 plakalı otomobil ile 19 Mayıs Caddesi üzerinde seyir halindeki Ahmet A idaresinde ki 53 DP 262 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmada direksiyon hakimiyetini kaybeden Fatih K'ın kullandığı otomobil yol kenarındaki ağaca çarparak durabildi. Kazada araç sürücü yaralanırken, yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Polis kazayla ilgili inceleme başlatırken, kaza yapan araçlar çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı.

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