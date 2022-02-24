Bilecik'te trafik kazası: 2 yaralı

Bilecik'te iki aracın karıştığı trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Bahçelievler mahallesi Sosyal Güvenlik Kurumu yol ayırımında Fatih K'in kullandığı 11 UB 691 plakalı otomobil ile 19 Mayıs Caddesi üzerinde seyir halindeki Ahmet A idaresinde ki 53 DP 262 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmada direksiyon hakimiyetini kaybeden Fatih K'ın kullandığı otomobil yol kenarındaki ağaca çarparak durabildi. Kazada araç sürücü yaralanırken, yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Polis kazayla ilgili inceleme başlatırken, kaza yapan araçlar çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı.
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Soru Bankası
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Kısayol
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.