Başkan Bakkalcıoğlu’ndan avcılık kulübüne ziyaret

Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, Bozüyük Merkez Avcılık Atıcılık İhtisas Kulübü’nü ziyaret ederek, dernek üyeleri ile bir araya geldi.

Bozüyük Merkez Avcılık Atıcılık İhtisas Kulübü Başkanı Nadir Koparan ve yönetim kurulu üyelerine ziyarette bulunan Başkan Bakkalcıoğlu, dernek yönetimi ve üyeleri ile bir süre görüşerek sohbet etti. Başkan Bakkalcıoğlu’na Belediye Başkan Yardımcıları Mahmut Fındık ve Ali Şahinoğlu’nun da eşlik ettiği ziyarette Dernek Başkanı Koparan dernek faaliyetleri hakkında bilgi verdi. Karşılıklı olarak fikir alışverişinde bulunulan ziyaretin sonunda Başkan Bakkalcıoğlu Dernek Başkanı Koparan ve dernek üyelerine samimi sohbetleri ve misafirperverlikleri nedeni ile teşekkür ederek çalışmalarında kolaylıklar diledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.