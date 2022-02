'Bizim Kızlar' Kadınlar Voleybol 2. Ligi'ni 5'inci sırada tamamladılar

Kadınlar Voleybol 2. Lig'inde Bilecik'i temsil eden Bozüyük Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü ligi 5'inci sırada tamamladı.

Sezonun değerlendirmesi yapan Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, sezona deplasmanda Sakarya Gelişim Spor galibiyetiyle iyi bir başlangıç yaptıklarını belirtti. Bakkalcıoğlu, korona virüs daha sonra takımı da vurduğunu anlatarak, "Bozüyük Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü, ardından Cadence Gölcük ve Bilecik Belediye Spor’u mağlup ederek lige iyi bir başlangıç yaptı. Seyircisinin yoğun desteği ile çıktığı Tepebaşı Gençlik Spor maçını 31 kaybeden 'Bizim kızlar' ilk kez yenilgiyle tanıştı. Semt 77 Yalova Esenköy Belediyesi ve İzmit Spor engellerini kolay geçen 'Bizim kızlar' liderlik mücadelesinde grubun güçlü ekiplerinden Çiftlikköy Belediye Spor deplasmanından 31’lik yenilgi ile ayrıldı. Sezonun en kritik mücadelesi ilk yarının son haftasında Bozüyük Merkez Spor Salonunda oynanırken, rakip MFA Zonguldak Spor oldu. İlk seti 1825 kaybeden ve 10 geri düşen 'Bizim kızlar', 2'inci seti ise etkili bir oyun sonucunda 2518 kazanıp durumu 11’e getirdi. 3'üncü sette yine etkili olan taraf Bozüyük Belediye Spor oldu. 2421’de 3 kez set sayısı kullanan 'Bizim kızlar' basit hatalar yaptığı seti 2725 kaybederek 21 geri düştü. Psikolojik üstünlüğü rakibine kaptıran 'Bizim kızlar' 4'üncü seti 2025 geride tamamlayarak sahadan 31’lik mağlubiyet ile ayrıldı. Ligin 2'inci yarısının ilk maçında alınan 30’lık Sakarya Gelişim Spor galibiyeti sonrası 'Bizim kızlar' için sıkıntılı günler başladı. Covid 19 test sonucu pozitif çıkan 4 sporcudan yoksun çıkılan Cadence Gölcük deplasmanında mağlubiyet kaçınılmaz oldu. Alınan bu mağlubiyet 'Bizim kızlar' play off hedefinden uzaklaştırdı. Covid19 nedeniyle takımın bir arada antrenman yapma şansının dahi kalmadığı bir ortamda ekip kalan haftalarda altyapı oyuncuları ile çıktığı 6 mücadelede 2 galibiyet, 4 mağlubiyet alarak ligi 23 puan ile 5'inci sırada bitirdi" dedi.

"Bozüyüklü 13 sporcunun sezon boyu sahada yer aldı"

Bakkalcıoğlu, açıklamasının devamında alt yapıya büyük önem verdiklerini anlatarak, "Altyapıdan yetişen Bozüyüklü 13 sporcunun sezon boyu sahada yer aldığı temsilcimizde ligin 2'İnci yarısında takımın etkili oyuncusu İlayda Gözen Kosova’ya, Nihal Kocakara ise ligde yaşadığı sakatlıktan dolayı bir daha sahada yer alamayarak Yeni Sincan Spor takımına transfer oldu. Bozüyük Belediyesi jimnastik öğrencilerinden oluşan pon pon kızların gösterileri ile müsabakalara renk kattığı sezonda iç saha müsabakalarında seyircinin yoğun desteği her zaman sporculara güç verdi. Altyapılarda her yaş kategorisinde sporcuların yer aldığı kurumsal anlamda da üst liglerde yer almayı hak eden Bozüyük Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü voleybol takımının hedefi önümüzdeki sezon üst sıralarda yer almak" dedi.

