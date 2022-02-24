Rektör Beydemir Muhtarlar Derneği Başkanı Çınar ile bir araya geldi

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Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şükrü Beydemir, Bilecik Muhtarlar Derneği Başkanı aynı zamanda İsmetpaşa Mahallesi Muhtarı İlhami Çınar’ı ziyaret etti.

Bir süre sohbet eden ikili, kurumlar arası yapılabilecek müşterek çalışmaları değerlendirdi. Ziyaretin ardından Rektör Beydemir, Muhtar Çınar’a ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, üniversitesine ait anı tabağını hediye etti.

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