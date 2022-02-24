İl Koordinatörü Karagöz belediye başkanları ile bir araya geldi

AK Parti Genel Merkez Teşkilat Başkanlığı İl Koordinatörü Necati Karagöz, Osmaneli'nde belediye başkanları ve ilçe teşkilatları üyeleriyle bir araya geldi.

Çeşitli temaslarda bulunmak için Bilecik'e gelen Karagöz, Bilecik AK Parti İl Başkanı Serkan Yıldırım, Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, Bayırköy Belediye Başkanı Mustafa Yaman, Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, Dodurga Belediye Başkanı Selim Tuna, Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, İnhisar Belediye Başkanı Mehmet Kepez, Gölpazarı Belediye Başkanı Hayri Suer, AK Parti ilçe başkanları ve teşkilat üyeleri ile bir araya geldi. AK Parti Bilecik Belediye Başkanları ile Prof. Dr. Yunus Söylet İçmeler Tesisinde bir toplantı gerçekleştiren Karagöz, partinin ileriye yönelik çalışma programlarıyla ilgili bilgi verdi. İl Koordinatörü Karagöz, toplantının hayırlara vesile olması temennisinde bulunmasının ardından toplantıyı sonlandırdı.

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