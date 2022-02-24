Bilecik Şoförler ve Otomobilciler Odası seçiminde mevcut başkan yeniden seçildi

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Bilecik Şoförler ve Otomobilciler Odası olağan kongresinde mevcut başkan Selman Aydeniz yeniden başkanlığa seçildi.

Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezinde gerçekleşen seçime mevcut başkan Selman Aydeniz ile Bilecik Kamyoncular Kooperatifi Başkanı Nazif Afacan yarıştı. 450 üyeden 324'ü sandığa giderken yapılan seçimde Selman Aydeniz 177, Nazif Afacan144 oy aldı. 3 oyun geçersiz sayıldı seçimde kongresinde mevcut başkan Selman Aydeniz yeniden başkanlığına seçildi. Bilecik Şoförler ve Otomobilciler Odası yeni yönetimi Selman Aydeniz, Enes Duymuş, Süleyman Sağlam, Mehmet Cansız, Ekrem Çelik, Önder Çakır ve Ömer Armutçuklu şeklinde oluştu.

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