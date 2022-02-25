Pazaryerililer sucuk ekmek gecesinde buluştu

Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, Bozüyük Pazaryerililer Derneği tarafından düzenlenen 'Sucuk Ekmek Gecesine' katıldı.

Dernek binasında yapılan etkinlikte Bozüyük’te yaşayan Pazaryerililer ve Bozüyüklüler bir araya gelerek misafirlere Pazarcık sucuğu ikram edildi. Dernek önüne kurulan mangal ile sadece dernek içerisindekilere değil, yoldan geçen vatandaşlara ikramlar sunuldu. Programın açılış konuşmasını yapan Bozüyük Pazaryerliler Dernek Başkanı Celalettin Konuk, derneğin Pazaryeri ve Bozüyük ilçeleri arasında köprü vazifesi gördüğünü söyledi.

Konuk, konuşmasına şöyle devam etti: "Sadece çalışanlarımızla değil, esnafımızla da Bozüyük'teyiz. Bizler birbirine kaynaşmış iki ilçeyiz. Bu kaynaşmaya katkı sağlamak için böyle etkinliklerde beraberiz. Bir kez daha bizleri yalnız bırakmayan tüm dostlarımıza teşekkür ediyor, gecemize sponsor olan Berk Duman, Fahri Sevim, Kamil Uslu, Serdar Kaya ve Engin Değirmen'e de ayrıca teşekkür ediyoruz" dedi.

Daha sonra söz alan Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu da "Bozüyük'te yaklaşık olarak 15 bin Pazaryerili var. O yüzden Bozüyük ve Pazaryeri ilçeleri benim için bir bütün. Bozüyük'ün içinde Pazaryerililerin çok büyük değeri var, onlarda bizim için çok değerli. Misafirperverlikleri için değerli dernek başkanımıza, sponsorlara ve bu organizasyona katkı veren herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Etkinliğe Bozüyük Kaymakamı Adem Öztürk, Pazaryeri Kaymakamı Ferhat Altay, Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, Bozüyük Belediye Başkan Yardımcıları Mahmut Fındık ve Ali Şahinoğlu, Sivil Toplum Kuruluşu temsilcileri, Siyasi Parti Temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

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