Başarılı personele başarı belgesi verildi

Bilecik Afet ve Acik Durum (AFAD) Müdürlüğü personeline, Vali Dr. Kemal Kızılkaya tarafından başarı belgesi verildi.

Bilecik AFAD İl Müdürlüğünde, yapmış oldukları özverili çalışmalarından dolayı kurum bünyesinde çalışan 3 personele Bilecik Valisi Dr. Kemal Kızılkaya tarafından başarı belgesi verildi. Başarı belgelerine layık görülen; Teknisyen Erhan Akın, Mühendis Betül Balaban ve Mühendis Yunus Kuru belgelerini İl Müdürü Mehmet Hayri Demirel’in elinden aldı. İl Müdürü Demirel, belge takdimi sonrasında personellere özverili çalışmalarından ötürü teşekkür ederek, “Mesai saati gözetmeksizin verdikleri destekten dolayı her birinize teşekkür eder, sağlıklı, mutlu ve başarılı bir hayat geçirmelerini temenni ederim” ifadelerini kullandı.

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