Voleybol Yıldız Kızlar il şampiyonu belli oldu

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Bilecik'te düzenlenen Voleybol Yıldız Kızlar İl Şampiyonasında kupa Bozüyük Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü A takımının oldu.

4 takımın mücadele ettiği il şampiyonasının finali Söğüt Spor Salonu'nda oynandı. Final müsabakasında Bozüyük Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü A takımı, kendi kulübünün B takımı ile karşı karşıya geldi. Maçın sonunda A takımı il şampiyonu B takımı da şampiyonanın 2'incisi oldu.

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