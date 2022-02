Bilecik'te kilolarca kokmuş et ve tavuk ele geçirildi Bilecik Belediyesi Zabıta Müdürü Sali Yılmaz: "Halkımızın karşısında olanın biz de her zaman karşısındayız"

Bilecik'te zabıta ekiplerinin kasap dükkanlarında yaptığı denetimde bir işyerindeki kilolarca kokmuş et, tavuk, son kullanma tarihi olmayan yumurta, dondurulmuş ürün ve sucuklara el konuldu.

Bilecik Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne bağlı 4 ekip, il genelindeki kasaplarda eş zamanlı denetim gerçekleştirdi. Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin'in halk sağlığı adına ekiplere denetimlere devam etmeleri talimatı üzerine Zabıta Müdürü Sali Yılmaz, 4 ayrı ekiple il gelindeki kasapları denetledi. Denetimler sırasında ekiplerin bir kasapta adeta şok olduklarını anlatan Yılmaz, "Denetimlerimiz sadece kasaplarda değil tüm gıda sektöründe devam ediyor. Bugün yaptığımız denetimlerde bir işyerinde tarihi geçmiş ürünler çıktı. Denetimlerimiz halkımızın sağlığı için devam edecek. Halkın sağlığını önemsemeyen esnafımız olur ise cezalarını çekecekler. Bu cezalar tekrarlandığı taktirde faaliyetten mene kadar gidebiliyor. Halkımızın karşısında olanın biz de her zaman karşısındayız" dedi.



Zabıta gördükleri karşısında şok oldu

Bilecik merkez Bahçelievler Mahallesi'nde M.G'ye ait kasap dükkanını denetime giden ekipler adete şok oldu. İşyerindeki 10 kilo etiketi ve üretim yeri belli olmayan sucuk, 8 kilo kokmuş kırmızı et, 15 kilo kokmuş ve tarihi geçmiş tavuk, 20 kilo etiketsiz ve üretim tarihi belli olmayan işkembe, 105 adet etiketsiz yumurtaya el konuldu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.