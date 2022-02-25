Bilecik Valisi Kızılkaya, Bozüyük’te muhtarlarla buluştu

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Bilecik Valisi Dr. Kemal Kızılkaya Bozüyük’te mahalle ve köy muhtarıyla bir araya geldi.

Bozüyük düzenlenen muhtarlar toplantısına İlçe Kaymakamı Adem Öztürk, Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, Dodurga Belediye Başkanı Selim Tuna, İlçe Emniyet Müdürü Orhan Bozdemir ve muhtarlar katıldı. Toplantıda muhtarlarla tek tek tanışan Vali Kızılkaya istek ve taleplerini dinledi. Toplantıda Başkan Bakkalcıoğlu’da mahalle muhtarlarından gelen soruları yanıtladı.

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