Başkan Yıldırım’dan hayırlı olsun ziyareti

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AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım, Kızılay Bilecik Şube Başkanı Sevcan Uzun’a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Geçtiğimiz günlerde Türk Kızılay’ı Bilecik Şube Başkanlığı görevini atanan Sevcan Uzun’u makamında ziyaret eden İl Başkanı Yıldırım, hayırlı olsun dileklerinde bulundu. Yapılacak çalışmalar hakkında bilgi alan Yıldırım, Uzun'a başarılarının devamını diledi. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Şube Başkanı Sevcan Uzun Başkan Yıldırım'a teşekkür etti.

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