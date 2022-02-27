Bozüyük'te "Türk Sanat Müziği Fasıl" programı düzenlendi

Bilecik Bozüyük Belediye Başkan Yardımcısı Ali Şahinoğlu, Türk Sanat Müziği Fasıl programına katıldı.

Fasıl programına Bozüyük Belediyesi Türk Sanat Müziği Koro Şefi Murat Küçük ve Türk Halk Müziği Koro Şefi Mehmet Uysal'ın yanı sıra Türk Sanat Müziği icracıları ve akademisyenleri Emre Küçükgök, Hakan Kılınçarslan ve Orhan Eryılmaz katıldı. Birbirinden güzel eserlerin seslendirildiği gecenin sonunda konuşan Başkan Yardımcısı Ali Şahinoğlu, Bozüyük Belediyesi olarak sanatın ve sanatçıların gelişmesi için ellerinden gelen desteği verdiklerini belirterek, "Belediye Başkanımız Mehmet Talat Bakkalcıoğlu sanatçılarımızın her zaman yanındadır ve destekçileridir. Başkanımızın da söylediği gibi 'Sahneler siyasetçilerin nutuk attıkları yerler değil, sanatın en güzel örneklerinin sanatçılar tarafından icra edildiği platformlardır" dedi.

Başkan Yardımcısı Şahinoğlu, geceye katılanlara ve programın hazırlanmasında emeği geçenlere de teşekkür etti.

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