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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Çeçen Türklerinden Osmaneli'ne daha fazla yatırım yapmak istiyor

İHA

Çeçen Türklerinden Osmaneli'ne daha fazla yatırım yapmak istiyor

Avrupa'da yaşarken Bilecik'in Osmaneli ilçesine yerleşerek tarım ve hayvancılık yapan Çeçen Türkleri ilçede daha fazla yatırım yapmak istiyor.
Yıllarca Ruslara karşı verdikleri kahramanca mücadeleleri ile bilinen savaşçı Çeçen Türkleri, yaşadıkları şehirlerden Osmaneli'ne bağlı köylere yerleşerek, hayvancılık üzerine yatırımlar yapmaya başladılar. İlçede yaşayan Çeçen Türkleri, Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin'i makamında ziyaret etti. Osmaneli'nin güzellikleri karşısında hayran kaldıklarını söyleyen Çeçen Türkleri, Başkan Şahin'den tarım ve hayvancılık yapabilecekleri yeni yerleşim için destek istediler.

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