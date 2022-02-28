Bilecik'te vaka sayısında az da olsa düşüş yaşandı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, il bazında 100 bin kişi içinde bir haftalık toplam yeni Covid19 vaka sayısının yer aldığı insidans haritasını paylaştı. Haritaya göre Bilecik'te vaka sayısında az da olsa düşüş görüldü.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabı üzerinden 1218 Şubat tarihleri arasındaki il bazında 100 bin kişi içindeki bir haftalık toplam yeni Covid19 vaka sayısını paylaştı. Paylaşıma göre son bir haftada il bazında her 100 bin kişide vaka sayısı Bilecik'te 677,95 olarak kayıtlara geçti. Bu rakam bir önceki hafta 703,19 geçtiğimiz hafta ise 700,29 olarak açıklanmıştı.



Vaka yoğunluğu en çok artan 10 il

1218 Şubat arasında vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre en çok artan 10 il, Amasya, Kırşehir, Aksaray, Denizli, Yozgat, Çorum, Samsun, Tunceli, Eskişehir, Artvin oldu.

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