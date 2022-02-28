Başkanlık seçimleri öncesi CHP'den birlik beraberlik mesajı

Bilecik'te rüşvet soruşturması kapsamında 2 aylığına geçici olarak görevden alınan CHP'li Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin'in yerine 3 Mart günü yapılan olan seçimle yerine seçilecek başkan öncesi CHP'den birlik beraberlik mesajı.

Bilecik Belediye Meclisi 3 Mart günü olağan üstü toplanarak, Başkan Şahin'in yerine bakacak belediye başkanı kendi arasında seçecek. Seçim öncesi CHP'li Bilecik Belediye Meclis üyeleri, parti binasında bir açıklama yaptılar. Açıklamada, 12 belediye meclis üyesi arkadaşımız Cumhuriyet Halk Partisi Meclis grubundan çıkacak adayın arkasında duracaktır. Bundan hiçbir kimsenin şüphesinin olmayacağını değerli hemşerilerimize söylemenin haklı gururunu yaşıyoruz. Bu sebeple 31 Mart 2019’da Bilecik halkı tarafından demokrasinin gereği olarak tercih ettiği ve bu süreçte de Cumhuriyet Halk Partisi belediye meclis grubunda bulunan ve belediye başkan vekili olacak adayımıza bütün meclis üyelerinin destek vermesini talep ediyoruz. Bugün burada bulunan 12 belediye meclis üyesi arkadaşımız Bilecik Belediye Başkanı olacak donanımda ve yetenektedir. Dolayısıyla adayımız kim olursa olsun bütün belediye meclis üyelerimiz sosyal demokrat belediyecilik anlayışı içerisinde bulunarak ilimize en güzel hizmeti verecektir" denildi.

Öte yandan açıklamaya CHP Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün de katıldı.

Bilecik Belediyesi iştiraklerinden Kayı AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Erdağı'nın bina ruhsat bedeli ve iş takibi için başvuranlardan rüşvet istediği iddiaları üzerine 19 Ocak'ta Bilecik Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince operasyon düzenlenmiş, şahıs belediyede suçüstü yakalanmıştı. Şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanarak Bilecik M Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderilmişti. Soruşturma kapsamında mülkiye müfettişlerince elde edilen bulgularla hazırlanan rapor üzerine Bilecik Cumhuriyet Başsavcılığı, Belediye Başkanı Semih Şahin'i de soruşturmaya dahil etti. Mülkiye müfettişlerince Belediye Başkanı Semih Şahin hakkında soruşturması başlatıldı. İçişleri Bakanlığı Mülkiye Teftiş Kurulu, tanıkların ve ifade sahiplerinin baskı altına alınmaması, suç delillerinin yok edilmesinin, karartılmasının ya da değiştirilmesinin önüne geçilebilmesi, yapılacak ön inceleme ve soruşturmaların selameti için Başkan Şahin'in geçici olarak görevden uzaklaştırılmasını talep etti. Bunun üzerine Semih Şahin, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun onayıyla geçici olarak görevinden uzaklaştırıldı.

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