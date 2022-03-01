'Korona virüs' sempozyumu düzenlendi

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ) Tıp Fakültesi 'Dünü, Bugünü ve Yarınıyla Korona virüs (Covıd19) Salgını' başlıklı sempozyum telekonferans sistemiyle düzenledi.

İki yıldır tüm dünyanın en önemli gündem maddesi haline gelen korona virüs (Covıd 19) pandemisi hakkında en güncel verilerin paylaşıldığı sempozyumun açılış konuşmasını Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şükrü Beydemir yaptı. Salgının tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de derin yaralar bıraktığını söyleyen Rektör Beydemir, Akademisyenler olarak çalışmaya, üretmeye, ülkemiz ve tüm dünya geleceğine hizmet etmeye çalışmalıyız" dedi.

Rektör Beydemir, sempozyumu hayata geçiren Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mahmut Baykan’a, sempozyum başkanlığı görevini üstlenen Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji ABD Öğretim Üyesi Doç. Dr. Alper Karagöz’e ve emeği geçen tüm hocalara teşekkür etti. 3 gün süren sempozyuma Türkiye’de alanında uzman 27 akademisyen katıldı.

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