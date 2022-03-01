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Bölgesel Amatör Lig (BAL) 3'üncü grup 13'üncü hafta müsabakasında Bayırköyspor kendi sahasında TKİ Tavşanlı Linyitspor'u mağlup etti.

Şehit Ömer Halisdemir Bayırköy Belde Stadı'nın tadilata alınması nedeniyle Osmaneli İlçe Stadı'ndan oynanan BAL 3'üncü grup 13'üncü hafta müsabakasında Bayırköyspor kendi sahasında TKİ Tavşanlı Linyitspor'u 20 mağlup etti. Maça dengeli bir futbolla başlayan iki takım ilk yarıda yakaladıkları pozisyonları değerlendiremediler. Maçın ikinci yarısına taraftar desteğinin alarak başlayan Bayırköyspor maçın 70'inci dakikasında takımın golcüsü Cüneyt Balçık'ın golüyle 10 öne geçti. Bu golden sonra atakları kesmeyen Bayırköyspor maçın 83'üncü dakikasında Atahan Mehmet Kömürlü'nün golüyle durumu 20'a getirdi. Bu golden sonra müsabakada başka gol olmazken, Bayırköyspor puanını 23'e çıkardı. TKİ Tavşanlı Linyitspor ise, 22 puanda kaldı. Ligde Eskişehir Anadolu Üniversitesi 28 puanla liderliği sürdürdü.

Öte yandan ligdeki diğer bir Bilecik temsilcisi Bozüyük Vitraspor ise, Kütahya Yeşilayspor'u deplasmanda 21 yenerek, o da puanını 23'e çıkardı.

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