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Engelli vatandaşların cami sevinci İl Müftüsü Ali Erhun, “Engelleri aştık, bugün bekli de Bilecik’te bir ilki gerçekleştirdik”

İHA

Bilecik İl Müftülüğü ve Bilecik Engelsiz Yarınlar Derneği (BİEYDER) tarafından düzenlenen etkinlikte engelliler camiyle buluştu. Etkinlik hakkında program öncesi bilgi veren Bilecik İl Müftüsü Ali Erhun, "Bugün bekli de Bilecik'te bir ilki gerçekleştirdik" dedi.

Engelli vatandaşların cami sevinci İl Müftüsü Ali Erhun, “Engelleri aştık, bugün bekli de Bilecik’te bir ilki gerçekleştirdik”

Bilecik İl Müftülüğü ve Bilecik Engelsiz Yarınlar Derneği (BİEYDER) tarafından düzenlenen etkinlikte engelliler camiyle buluştu. Etkinlik hakkında program öncesi bilgi veren Bilecik İl Müftüsü Ali Erhun, “Bugün bekli de Bilecik’te bir ilki gerçekleştirdik” dedi.
Din hizmetinin toplumun tüm kesimlerine ulaştırılması ve engelli bireylerin caminin manevi iklimi ile buluşturulması amacıyla Din Hizmetleri Genel Müdürlüğünce Bilecik’te yaşayan engelli vatandaşlar camide bir araya getirildi. BİEYDER Başkanı Aslıhan Volkan tarafından organize edilen buluşamaya Bilecik İl Müftüsü Ali Erhun da katılım sağladı.
Engelli bireylerle yakından ilgilenen İl Müftüsü Ali Erhun, “Hamidiye Camiimizde engelleri aştık. Engelli vatandaşlarımızı, evlatlarımızı burada topladık. Bilecik Engelsiz Yarınlar Derneği ile birlikte Bilecik İl Müftülüğümüz iş birliğinde bu programı düzenledik” dedi.

“Bugün beklide Bilecik’te bir ilki gerçekleştirdik”
Aynı zamanda engelli vatandaşlara İl Müftülüğünce görevli eğitmenlerin Kur’anı Kerim ve dini bilgiler dersi verdiklerini belirten Müftü Ali Erhun, “Bugün belki de Bilecik’te bir ilki gerçekleştirdik ve engelli vatandaşlarımız cami ile buluştu. Biraz sonra Kur’anı Kerim, mevlidi şerif, dualar ve sohbetle bir programı yapmış olacağız. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Bütün kapıların vatandaşlarımıza açılmasını arzu ediyoruz. Engelsiz yarınlarda buluşmak ümidiyle” ifadelerine yer verdi.
Bilecik Engelsiz Yarınlar Derneği Başkanı Aslıhan Volkan, “Engelsiz ibadethaneler konusunda İl Müftülüğüyle yapmış olduğumuz çalışmalar ve görüşmeler sonrasında bugün Hamidiye Camimiz de engelli bireylerimizle birlikte çok güzel bir program planladık. Bu konuda bize destek veren engelli bireylerin toplu olarak ibadet yapmalarına olanak sağlayan il müftümüz başta olmak üzere Bilecik Müftülüğü’ne teşekkürlerimizi sunuyoruz” dedi.
İl Müftülüğü Bayan Engelli Koordinatörü Asiye Karagöz, ise toplumun tüm kesiminin camilerde icra edilen din hizmetlerinden istifade edebilmeleri için çeşitli projeler yürüttüklerini ifade ederek, “Engelsiz Yarınlar Derneği’nde ilmihal ve Kur’an dersleri yapıyoruz. Engelli kardeşlerimizin camiye giremediklerini bunun için de üzüldüklerini dernek başkanımız bize bildirdi. Biz de onların bu duygularına karşılık verebilmek için onlara özel bir program hazırladık. Hem onların camiye girmesini, cami buluşmasını yaptık” ifadelerine yer verdi.
Engelli birey Suat Kara, ise "Engelli olarak çok güzel bir şey. Çok mutluyuz. İnşallah bundan sonra başarılarımıza devam ederiz" dedi.
"Bütün kapıların vatandaşlarımıza açılmasını arzu ediyoruz"
Diğer bir engelli birey Nurcan Çay, “Engelli olarak bende ilk defa camiye geliyorum. Bilecik şehrinde böyle bir şey olması bizim için çok mükemmel. İnşallah devamı gelir her konuda. Herekse teşekkür ediyoruz. Camiye daha önce gittim, akülü arabada ilk defa geliyorum Bilecik ilinde. Camide olmak zaten çok süper bir şey. Bütün kapıların vatandaşlarımıza açılmasını arzu ediyoruz. Engelsiz yarınlarda buluşmak ümidiyle" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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