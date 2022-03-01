Bilecik’te bir fabrikada kaçak çalışan 15 kişi yakalandı

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Bilecik’in Osmaneli ilçesindeki bir metal fabrikasında izinleri bulunmamasına rağmen çalıştırılan 15 yabancı uyruklu şahıs yakalandı.

Osmaneli ilçesi Selimiye köyü sınırları içerisinde faaliyet gösteren bir metal fabrikasında kaçak işçi çalıştırıldığı ihbarını alan Osmaneli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, fabrikaya baskın düzenledi. Baskında çalışma izni bulunmayan 12'si Afganistan, 2'si Suriye ve 1 Özbekistan uyruklu olmak üzere toplam 15 kişi yakalandı.

Jandarma ekiplerince iş yeri sahibi hakkında adli ve idari işlemler başlatılırken, yakalanan yabancı uyruklu şahıslara kişi başı 6 bin 464 lira cezai işlem uygulandı.

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