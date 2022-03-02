TEKNOFEST’e katılacak gençlere destek verilecek

Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü Yasin Özdemir, Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST) yarışmalarına katılmak isteyen öğrencilere destek vereceklerini ifade ederek, "Gençlik merkezlerimiz üzerinden başvuru yapan gençlerimize akademik danışman desteğinin yanı sıra projelerinde malzeme ve proje desteği sağlanacaktır” dedi.

Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü Yasin Özdemir, 30 Ağustos 4 Eylül tarihleri arasında Karadeniz’de gerçekleşecek olan TEKNOFEST'e katılmak isteyen gençlerin gençlik merkezlerine veya genç ofislere gelerek yarışma ile ilgili detaylı bilgi alabileceklerini belirtti. Özdemir, "Toplumun tamamında teknoloji ve bilim konusunda farkındalık oluşturmayı, Türkiye'nin bilim ve mühendislik alanlarında yetişmiş insan kaynağını artırmayı hedefleyen TEKNOFEST gençlerin geleceğin teknolojileri üzerinde çalışmalarını destekliyor. TEKNOFEST içerisinde, roketten, otonom sistemlere, yapay zekadan sualtı sistemleri’ne kadar 40 farklı kategoride Türkiye tarihinin en büyük ödüllü teknoloji yarışmaları barındırıyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Merkezleri, milli teknoloji hamlesi hedefiyle ülke gelişimine katkı sağlayabilecek, yetenekli gençlerin tespit edilmesi, bu gençlerin gelişimleri için gerekli desteklerin sağlanması, yenilikçi düşünce ve proje geliştirebilmelerine yönelik çalışmalar yürütmeye devam ediyor" dedi.



“Proje desteği sağlanacaktır”

Bilecik'te ki gençleri TEKNOFEST’e katılmaya davet eden, Özdemir, “30 Ağustos 4 Eylül tarihleri arasında Karadeniz’de gerçekleşecek olan TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'ne katılmak isteyen gençlerimiz gençlik merkezlerimiz veya genç ofislerimize gelerek yarışma ile ilgili detaylı bilgi alabilir ve gençlik merkezlerimiz tarafından sağlanacak danışman desteği ile yarışma başvurularını rahatlıkla gerçekleştirebilirler. Gençlik merkezlerimiz üzerinden başvuru yapan gençlerimize akademik danışman desteğinin yanı sıra projelerinde malzeme ve proje desteği sağlanacaktır. Yarışma için, bir fikri olan veya yarışma heyecanını yaşamak, ekip çalışmalarına katılmak isteyen gençlerimizi Bilecik’te ve ilçelerimizde gençlik merkezlerimize ve genç ofislerimize bekleriz” ifadelerine yer verdi.

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