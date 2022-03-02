Namağlup il şampiyonu oldular

Bilecik’in Osmaneli ilçesindeki Atatürk Ortaokul öğrencileri, il merkezinde düzenlenen Yıldız Erkekler Futsal Müsabakaları'nda tüm rakiplerini yenerek namağlup olarak il şampiyonu oldu.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve Bilecik İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından okul sporları kapsamında ortaklaşa düzenlenen 15 takımın katıldığı Yıldız Erkekler Futsal Müsabakaları'nda Osmaneli Atatürk Ortaokul öğrencileri, il şampiyonu oldu. Sporcuların hepsini tek tek tebrik ederek başarılarının devamını dileyen Osmaneli İlçe Milli Eğitim Müdürü Erhan Döş "Hepinizi kutluyor ve bu başarılarınızın sadece spor da değil tüm hayatınızda olmasını temenni ediyorum. Hepiniz inşallah istediğiniz Liseler kazanıp başarı basamaklarını tek tek tırmanırsınız. Futbolda elde etmiş olduğunuz başarı ile ilçemize, okulumuza büyük bir gurur yaşattınız. Bölge finallerinde ilimizi temsil edecek olan takımımız oyuncularına oynayacağı müsabakalarda başarılar dilerim Bu bağlamda futbol emeği geçen beden eğitimi öğretmenlerimiz Onur Keçeci’ye ve öğrencilerimizin ailelerini de teşekkür ederek kendilerini kutluyorum” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.