Bilecik'te seramik fabrikası işçilerinin servisi devrildi: 6 yaralı

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Cafer ELMAS/ BİLECİK, (DHA)BİLECİK'te, seramik fabrikası işçilerinin taşındığı minibüsün şarampole devrildiği kazada, 6 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Söğüt ilçesinde meydana geldi. Söğüt'teki seramik fabrikasına Eskişehir'den işçi getiren sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 11 AU 822 plakalı minibüs, ilçeye 4 kilometre kala kontrolden çıkıp, şarampole devrildi. Kazada, minibüste bulunan Melih Şen, Elif Durmaz, Murat Bayraktar, Harun Yıldız, Betül Ülger ve Mehmet Uluırmak yaralandı. İhbarla kaza yerine gelen sağlık görevlileri, 6 yaralıyı ambulanslarla Bozüyük ve Söğüt'teki hastanelere götürüldü. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Bilecik Cafer ELMAS

2022-03-03 10:23:58



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