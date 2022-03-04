Vali Kızılkaya öğrencilerle birlikte sıraya girip yemek yedi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Vali Kızılkaya öğrencilerle birlikte sıraya girip yemek yedi

İHA

Bilecik Valisi Dr. Kemal Kızılkaya, Kredi Yurtlar Kurumu Ertuğrulgazi Erkek Öğrenci Yurdu'nda kalan öğrencilerle akşam yemeğinde buluştu. Sıraya girerek yemeğini kendi alan Vali Kızılkaya, konferans salonunda öğrencilerle üniversite yıllarını yad etti.

Vali Kızılkaya öğrencilerle birlikte sıraya girip yemek yedi

Bilecik Valisi Dr. Kemal Kızılkaya, Kredi Yurtlar Kurumu Ertuğrulgazi Erkek Öğrenci Yurdu’nda kalan öğrencilerle akşam yemeğinde buluştu. Sıraya girerek yemeğini kendi alan Vali Kızılkaya, konferans salonunda öğrencilerle üniversite yıllarını yad etti.
Vali Dr. Kemal Kızılkaya, Bilecik'te bulunan Ertuğrulgazi Erkek Öğrenci Yurdu’nda kalan üniversiteli öğrencilerle bir ayara geldi. Öğrencilerle birlikte yemekhane sırasına girerek yemeğini alan ve akşam yemeği yiyen Vali Kızılkaya, yemek esnasında ve sonrasında öğrencilerle sohbet etti. Yemekten sonra düzenlenen konferansa katılan Vali Dr. Kemal Kızılkaya, mesleki tecrübelerini, bilgi ve birikimlerini öğrencilere aktardı.

"Bizim zamanımızda şartlar ve imkanlar daha kısıtlıydı"
Tek tek öğrencilerin sorularını cevaplayan Vali Kızılkaya yaptığı açıklamada, “Akşam yemeğinde öğrenci kardeşlerimin sofralarına misafir olduk. Yemeklerini bizimle paylaştılar. Sohbetleri ve hissettirdikleri duygularla bana üniversite yıllarımı hatırlattılar. Tabi bizim zamanımızda şartlar ve imkanlar daha kısıtlıydı. Devletimiz yaptığı yurt yatırımlarıyla öğrencilerimize artık daha konforlu ve sağlıklı konaklama imkanı sunmaktadır. Bu imkanlar her geçen gün artarak devam etmektedir. Tüm öğrenci kardeşlerime misafirperverlikleri için teşekkür ediyorum” İfadelerine yer verdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Bilecik Belediye Başkan Vekili Tüfekçioğlu, ilk gününde çiçeklerle karşılandı
YEREL HABERLER Bilecik Belediye Başkan Vekili Tüfekçioğlu, ilk ...
6 Mart itibariyle av yasağı başlayacak
YEREL HABERLER 6 Mart itibariyle av yasağı başlayacak
‘İki Manevi Rehber, İki Üniversite’ paneli düzenlendi
YEREL HABERLER ‘İki Manevi Rehber, İki Üniversite’ paneli düzenlendi
İMİB ile iş birliği protokolü imzalandı
YEREL HABERLER İMİB ile iş birliği protokolü imzalandı
İl Müdürü Yoldaş hayvan işletmelerini ziyaret etti
YEREL HABERLER İl Müdürü Yoldaş hayvan işletmelerini ziyaret etti
Bilecik Belediye Başkan Vekilliğine seçilen Muharrem Tüfekçioğlu görevi devraldı
YEREL HABERLER Bilecik Belediye Başkan Vekilliğine seçilen Muharrem ...
Bilecik Belediye Başkan Vekilliğine seçilen Tüfekçioğlu: “Bundan sonra hizmet zamanı”
YEREL HABERLER Bilecik Belediye Başkan Vekilliğine seçilen ...
Bozüyük Belediye Meclisi Mart ayı toplantısı yapıldı
YEREL HABERLER Bozüyük Belediye Meclisi Mart ayı toplantısı yapıldı
Başkan Bakkalcıoğlu’ndan muhasebecilere çikolatalı kutlama
YEREL HABERLER Başkan Bakkalcıoğlu’ndan muhasebecilere çikolatalı ...
Bilecik belediyesi başkan vekilliğine Muharrem Tüfekçioğlu seçildi
YEREL HABERLER Bilecik belediyesi başkan vekilliğine Muharrem ...
Bilecik Belediyesinin yeni başkan vekili Muharrem Tüfekçioğlu oldu
YEREL HABERLER Bilecik Belediyesinin yeni başkan vekili Muharrem ...
Jandarma trafik timlerinden traktör sürücülerine seminer
YEREL HABERLER Jandarma trafik timlerinden traktör sürücülerine ...
Bilecik'te CHP'nin başkanlık adayı Muharrem Tüfekçioğlu oldu
YEREL HABERLER Bilecik'te CHP'nin başkanlık adayı Muharrem ...
Bozüyük Yatılı Hafızlık Kur'an kursu inşaatı için istişare edildi Hafız yetiştirme konusunda merkez olacak
YEREL HABERLER Bozüyük Yatılı Hafızlık Kur'an kursu inşaatı için ...
Dart şampiyonasından madalya ile döndüler
YEREL HABERLER Dart şampiyonasından madalya ile döndüler
Bilecik'te seramik fabrikası işçilerinin servisi devrildi: 6 yaralı
YEREL HABERLER Bilecik'te seramik fabrikası işçilerinin servisi ...
İki yıl boyunca ortaya çıkardıkları çalışmaları sergilediler
YEREL HABERLER İki yıl boyunca ortaya çıkardıkları çalışmaları ...
Başkan Yaman minik misafirlerini ağırladı
YEREL HABERLER Başkan Yaman minik misafirlerini ağırladı
Personellerin iş sağlığı ve güvenliği ele alındı
YEREL HABERLER Personellerin iş sağlığı ve güvenliği ele alındı
210 sporcu mücadele edecek
YEREL HABERLER 210 sporcu mücadele edecek
Üniversitenin gelişimine katkı sağlayan görüşmeler devam ediyor
YEREL HABERLER Üniversitenin gelişimine katkı sağlayan görüşmeler ...
Bilecik'te işçi servisi kaza yaptı: 2'si ağır 6 yaralı
YEREL HABERLER Bilecik'te işçi servisi kaza yaptı: 2'si ağır 6 ...
Zabıtadan işyerlerine ruhsat denetimi
YEREL HABERLER Zabıtadan işyerlerine ruhsat denetimi
Görevden geçici olarak alınan Başkan Şahin’in seçim açıklaması
YEREL HABERLER Görevden geçici olarak alınan Başkan Şahin’in seçim ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.