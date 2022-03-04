Bilecik Belediye Başkan Vekili Tüfekçioğlu, ilk gününde çiçeklerle karşılandı

Bilecik Belediyesi Başkan Vekili görevine seçilen Muharrem Tüfekçioğlu, belediyedeki ilk gününde çiçeklerle karşılandı.
İçişleri Bakanlığınca 2 aylığına geçici olarak görevden alınan Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin’in yerine 1 haftadır Meclis Başkan Vekili Mustafa Sadık Kaya bakıyordu. Dün belediye meclisinde yapılan seçimlerde CHP’li meclis üyesi ve Bilecik Karadenizliler Derneği Başkanı Muharrem Tüfekçioğlu, Bilecik Belediyesi Başkan Vekilliği görevine seçildi. Tüfekçioğlu, bugün belediye ilk gününde çiçeklerle karşılandı. Kendisine güvenen meclis üyelerine teşekkür eden Tüfekçioğlu, bu görevi layıkıyla yapacağını söyledi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.