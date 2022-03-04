Dünyaca ünlü teslimat hizmeti sunan bir depoda son kullanma tarihi gecik ürünler ele geçirildi

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Bilecik'te mobil uygulaması aracılığıyla market ürünleri için teslimat hizmeti sunan bir işyerinin deposuna yapılan denetimlerde son kullanma tarihi geçmiş ürünler el geçirildi.

Bilecik Belediyesine bağlı Zabıta Müdürlüğü ekipleri yapılan bir ihbar üzerinde kentte hizmet veren 'Getir' adlı dağıtım firmasının Bilecik bayisinin deposuna denetim yaptı. Hürriyet Mahallesi Abdülhamidhan Bulvarı üzerindeki depoda yapılan denetimlerde son kullanma tarihi geçmiş 3 adet ayran, 4 adet sandviç bulundu. Ürünlere ekipler tarafından el konularak, işyeri sahibi S. T.'ye tutanak tutularak 581 TL cezai işlem uygulandı.

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