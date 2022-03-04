720 kişilik Ertuğrul Gazi Camii'nin inşaat çalışmalarında sona yaklaşıldı Cami bünyesinde gençlik merkezi, erkek-kadın engelli şadırvanları, kütüphane, toplantı salonu ve iş yerleri bulunacak Müftü Erhun: “Camimizin tamamlanması için maddi imkanlara ihtiyacımız var”

Bilecik İl Müftüsü Ali Erhun, inşaatı devam eden Ertuğrul Gazi Camii'nin en kısa sürede ibadete açılacağını ve cami inşaatını için bağışlara ihtiyaç olduğunu belirterek, "Bu camide 720 kişi aynı anda ibadet etme imkânı bulacaktır" dedi.

Müftü Erhun, 2019 yılında Bilecik merkez Gazipaşa Mahallesinde yapımına başlanan ve kaba inşaatı biten Ertuğrul Gazi Camii'nde incelemelerde bulundu. Yetkililerden bilgi alan Müftü Erhun, “2019 yılında inşaat çalışmalarına başlanan Ertuğrul Gazi Camii'nin kaba inşaatı bitirilerek ince işçilik kısmına geçildi. Alüminyum kubbe kaplaması bitirilen caminin duvarlarına, taş kaplama işlemleri sürmektedir. En kısa sürede çevre düzenlemesi ve ince işçilik işlemlerini de bitirerek camimizi ibadete açmayı planlıyoruz. Şehrin merkez cami konumunda olacak cami bünyesinde gençlik merkezi, erkek/kadın engelli şadırvanları, kütüphane, toplantı salonu ve iş yerleri bulunacaktır. Söz konusu cami 950 metrekare cami arsa alanı, 745 metrekare cami alanı, musalla mahalline sahip olacaktır. Camide 720 kişi aynı anda ibadet etme imkanı bulacaktır” dedi.



“Camimizin tamamlanması için maddi imkanlara ihtiyacımız var”

Öte yandan, cami yapımına emek veren ve destek çıkan tüm hayırseverlere teşekkür eden Müftü Ali Erhun, “Amacımız milletimizin bağışlarıyla Müslümanların gönül huzuruyla ibadetlerini yapacakları Ertuğrulgazi Camimizi inşa ederek ilimize güzel bir eser bırakmaktır. Rabbim hayırla tamamlanmasını ve vatandaşlarımızın istifade etmesini nasip etsin. Cami yapımına emek veren, destek çıkan tüm hayırseverlere teşekkür ederim. Camimizin tamamlanması için maddi imkanlara ihtiyacımız var, bağış yapmak isteyen hayırsever vatandaşlarımız müftülüğümüze müracaat edebilir” ifadelerine yer verdi.

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