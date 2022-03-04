40 bin öğrenci ve öğretmen alarmın çalmasıyla sıranın altında girdi Vali Kızılkaya, “2022 yılı ise tatbikat yılı olarak ilan edildi” ‘AFAD Acil’ mobil uygulaması ile afetzedelere daha kolay ulaşılacak

Bilecik'te gerçeği aratmayan deprem tatbikatı gerçekleştirildi. İl genelinde 40 bin öğrenci ve öğretmen alarmın çalmasıyla birlikte sınıftaki sıraların altına girerek deprem pozisyonu aldı. Öğrencilerle birlikte tatbikata katılan Vali Kızılkaya, “2021 yılı afetlere yönelik bilinç geliştirme yılıydı. 2022 yılı tatbikat yılı olarak ilan edildi” dedi.

17 Mart Deprem Haftası kapsamında farkındalık oluşturmak ve afetlere karşı hazır olunması amacıyla tüm Türkiye’deki okullarda eş zamanlı olarak deprem anı ve tahliye tatbikatı düzenlendi. Tüm Türkiye’de olduğu gibi Bilecik’teki okullarda da gerçekleştirilen tatbikata Bilecik Valisi Dr. Kemal Kızılkaya ve kurum amirleri Şehit Kaymakam Muhammed Safitürk Ortaokulu’nda eşlik ederek yakından takip ettiler.

Gerçekleştirilen tatbikatta çalan sirenle öğrenciler ve katılımcılar sıraların yanına sığınarak hayat üçgeni yaptılar. Daha sonra sirenin bitmesiyle okuldan tahliye gerçekleştirildi. Tatbikatta kurgulanan senaryo gereği bir tane engelli öğrenci ve bir tane de enkaz altında kalan yaralı öğrenci için Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ekipleri(AFAD), Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE), İtfaiye ve sivil toplum kuruluşları gönüllüleriyle kurtarma operasyonu icra edildi.

“2022 yılı tatbikat yılı olarak ilan edildi”

Bu tür tatbikatların afet anında yaşanabilecek kayıpları en aza indireceğini ümit ettiğini vurgulayan Vali Kızılkaya yaptığı açıklamada, “Tüm Türkiye’de eş zamanlı olarak bir tatbikat yapıldı. Bilecik'te de öğrencilerle beraber güzel bir tatbikat deneyimi yaşadık. İlimiz genelinde 252 eğitim kurumunda 37 bin öğrenci ve 3 bin öğretmenle birlikte yaklaşık 40 bin kişinin katıldığı bir tatbikat icra edilmiş oldu. 2021 yılı afetlere yönelik bilinç geliştirme yılıydı. 2022 yılı ise tatbikat yılı olarak ilan edildi. Ülkemizde son yıllarda görülen afet ve acil durumlarda başarılı müdahale ve iyileştirme çalışmaları yürütülse de afet öncesi, sırası ve sonrasında ortaya çıkacak kayıpları en aza indirmek ve afetlere karşı daha dirençli bir toplum oluşturmak amacıyla, her yaştan vatandaşın afetler konusunda farkındalığının artırılması hayati önem taşımaktadır” ifadelerini kullanarak saha eğitimi ve tatbikat çalışmalarının 2022 yılı içerisinde de devam edeceğini belirtti.

‘AFAD Acil’ mobil uygulaması ile afetzedelere daha kolay ulaşılacak

Diğer yandan AFAD’dan yapılan açıklamada Gönüllülük Projesi ile afet yönetiminin herhangi bir evresinde gönüllü olarak rol almak isteyen kişilerin sürece dahil edildiği belirtilerek, AFAD gönüllülerinin eğitilerek afet ve acil durumlar karşısında toplum direncinin artırılmasının hedeflendiği ifade edildi. Ayrıca İçişleri Bakanlığı tarafından afet anında daha çok vatandaşa ulaşmak ve can kayıplarını en aza indirmek için yerli ve milli kaynaklarla ‘AFAD Acil’ mobil uygulamasının geliştirildiği ve uygulama ile tek tuşla acil çağrı yapılabilmekte olup, en yakın toplanma alanına uygulama üzerinden ulaşıldığını söylendi.

Öte yansan gerçekleştirilen tatbikata Bilecik Valisi Dr. Kemal Kızılkaya, Belediye Başkan Vekili Muharrem Tüfekçioğlu, Rektör Prof. Dr. Şükrü Beydemir, İl Jandarma Komutanı Albay Muzaffer Sandal, İl Emniyet Müdürü Ertuğrul Namal, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Seda Bayrakcı, İl Milli Eğitim Müdürü, İl Sağlık Müdürü Ferhat Damkacı, AFAD İl Müdürü Hayri Demirel ve kurum amirleriyle STK temsilcileri katıldı.

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