Senorya gereği 6,5 büyüklüğünde depremin tatbikatı yapıldı

İçişleri Bakanlığı genelgesi kapsamında, Türkiye genelindeki tüm okullarda aynı anda gerçekleştirilen ‘Deprem Anı ve Tahliye Tatbikatı’ Osmaneli Nilüfer Hatun Teknik Ve Meslek Lisesinde gerçekleştirildi.



Türkiye'de her yıl 1–7 Mart tarihleri arasındaki kutlanan Deprem Haftası nedeniyle Bilecik’in Osmaneli ilçesinde, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) koordinasyonunda deprem ve yangın tatbikatı yapıldı. Okulda senaryoya göre, 6,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem başladığı anda öğrenciler sınıflarda öğretmenlerin talimatlarıyla güvenli yerlere, sıra altlarına ellerini başlarının üzerine koyarak gizlediler. Deprem sarsıntısı durunca öğrenciler panik yapmadan sınıfları boşaltarak okul bahçesinde güvenli toplanma alanında toplandı. Depremin ardından çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale etti. Osmaneli Kaymakam Yüksel Ünal, Belediye Başkanı Münür Şahin, Osmaneli İlçe Emniyet Müdürü Dr. Ali Özgan, Osmaneli İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Öcal Ersoy ve diğer kurum müdürlerinin ve personelin izlediği tatbikat gerçeğini aratmadı.



"Afet her an olabilir, geçmişteki tecrübeler bunu gösteriyor"

Okul bahçesinde düzenlenen deprem ve yangın tatbikatını izleyen Kaymakam Yüksel Ünal, tatbikatın çok başarılı olduğunu belirterek "Amacımız kurumlarımızın hazır olabilmesi ve kendisini sürekli dinamik tutabilmesi. Afet her an olabilir, geçmişteki tecrübeler bunu gösteriyor. 2022'nin 'Afet Tatbikat Yılı' olduğunu için bu sene birçok tatbikat yapacağız. Bundan sonraki süreçte hem arkadaşlarımızın eksiklerinin görülmesi hem de onları hazır hale getirebilmek adına tatbikatlarımız devam edecek. Allah milletimize bir daha deprem ve benzeri afetleri yaşatmasın” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.