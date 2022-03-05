'On Kişiydiler' tiyatro oyunu ayakta alkışlandı

Yönetmenliğini Burak Karaman’ın yaptığı, ünlü sanatçı Ediz Hun’un başrolünde olduğu 'On Kişiydiler' tiyatro oyunu izleyiciler tarafından büyük beğeni toplarken, ayakta alkışlandı.

Bilecik Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezinde Savaş Özduran'ın Agatha Christie’nin eserinden uyarladığı oyunun yönetmenliğini Burak Karaman üstlendi. ‘On Kişiydiler’ adlı tiyatro oyununda Ediz Hun, Savaş Özdural, Pelin Turancı, Fatih Gülnar, Hakan Akın, Oya İnci, Özdemir Çiftçioğlu, Cengiz Eşiyok, Ilgın Angın, Ozan Altuntaş rol aldı. Konusu birbirini tanımayan 10 kişi bay ve bayan Owen isimli bir çiftten Zenci adasında verilecek bir parti için davet mektubu alır. Farklı mesleklere ve apayrı kişiliklere sahip bu on kişi aslında neden orada olduklarını öğrendiğinde artık herkes için çok geç olduğu oyun büyük beğeni toplarken, ayakta alkışlandı.

Oyunu, Milletvekili Yaşar Tüzün, Bilecik Belediye Başkan Vekili Muharrem Tüfekçioğlu, İYİ Parti İl Başkanı Hakan Sakarya, il protokolü ve tiyatro severler izledi.

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