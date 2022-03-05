Bilecik'te Zekat İl Bilgilendirme Toplantısı gerçekleştirildi

Bilecik'te din görevlilerine yönelik düzenlenen Zekat İl Bilgilendirme Toplantısı'na Diyanet İşleri Uzmanı Ahmet Aslantaş’ın konuşmacı olarak katıldı.

Bilecik Sanayi ve Ticaret Odası toplantı salonunda gerçekleştirilen toplantı, İlyasça İmam Hatibi Ünal Şipal'in Kur'anı Kerim tilavetiyle başladı. Toplantıya İl Müftüsü Ali Erhun, ilçe müftüleri, din görevlileri ve Kur’an Kursu öğreticileri katıldı. Toplantıda yaptığı konuşmada, ilk defa Türkiye’de Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesinde Zekat Hizmetleri Daire Başkanlığı’nın kurulduğunu dile getiren Bilecik İl Müftüsü Ali Erhun, “Zekatımızı güvenerek gönül huzuruyla teslim edeceğimiz bir adres bulduk. Bu sene Türkiye genelinde zekat bilgilendirme toplantıları gerçekleştiriliyor. İlk defa ülkemizde Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesinde Zekat Hizmetleri Daire Başkanlığı kuruldu. Elhamdülillah zekatımızı güvenerek gönül huzuruyla teslim edeceğimiz bir adres bulduk. Zekat keyfi bir ibadet değil. Veren verir vermeyen vermez denilecek kadar alelade bir ibadet değil. Zekatı toplamak ve dağıtmak devletin işidir. Devlet zekatı güvenle alır ve ihtiyaç sahiplerine tereddütsüz teslim eder” dedi.



“Zekat toplama işine hayat verilecek”

Diyanet İşleri Uzmanı Ahmet Aslantaş, Diyanet İşleri Başkanlığının mazlum coğrafyalardaki insanlara milletin desteğiyle umut olduğunu belirterek “Allah'ın emri olan namaz ve oruç kadar değerli ve farz ibadet olan zekatın, halkımız içerisinde bir ibadet şuuruyla farkındalık oluşturarak gerçekleştirilmesini, emanetin ehline teslim edilmesini siz sahada olan hocalarımızla birlikte sağlayacağız. Bütün gayretimiz çalışmalarıyla zekat toplama işine hayat verilecek inşallah. Yollar uzak olsa da, umutla bekleyen kardeşlerimize merhem olacağız” dedi.

Kardeşliğimiz zekatla bereketlensin sloganıyla yola çıkıyoruz diyen Aslantaş, “Amacımız Başkanlığımıza yasa ile tevdi edilen ibadet esasları ile ilgili işleri yürütme kanunuyla, halkımızın mali ibadetlerde Allah'ın bir emri olan zekat ibadetini yerine getirmesi hususunda rehberlik etmektir” dedi.

Toplantı, Diyanet İşleri Uzmanı Ahmet Aslantaş tarafından Zekat Hizmetleri Daire Başkanlığının kuruluş amacı ve görevleri, zekat toplama, dağıtmanın önemi ve zekat toplama usulleri üzerine yapılan sunumla sona erdi.

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