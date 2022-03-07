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90 yıldır aynı yöntemle hurma pekmezi yapıyorlar 100 kilodan 10 kilo hurma pekmez çıkıyor, 7-8 saat uğraşıyorlar Cennet hurması üretici Ayşe Nurcan Uçanok, "Hurma pekmezimiz onlarca yıldır bu köyde yapılmaktadır" "Bağışıklık sistemini güçlendiriyor, sabahları tüketildiğinde tokluk hissi veriyor"

İHA

90 yıldır aynı yöntemle hurma pekmezi yapıyorlar 100 kilodan 10 kilo hurma pekmez çıkıyor, 7-8 saat uğraşıyorlar Cennet hurması üretici Ayşe Nurcan Uçanok, "Hurma pekmezimiz onlarca yıldır bu köyde yapılmaktadır" "Bağışıklık sistemini güçlendiriyor, sabahları tüketildiğinde tokluk hissi veriyor"

Cennet hurması üreticisi Ayşe Nurcan Uçanok, Bilecik'te 90 yıl önce ataları ve dedelerinden bu güne kadar aynı yöntemle hurma pekmezi yaptıklarını anlatarak, "Hurma pekmezini o günkü şartlarla uygun olarak yapıyoruz. Bir kazan hurma pekmezinin yapımı 78 saat sürüyor. 100 kilo hurmadan 10 kilo pekmez elde ediyoruz, içinde hiç bir katkı maddesi yok" dedi.
Bilecik merkeze bağlı Başköy, Küplü ve Bekdemir köylerinde yılda 700 ton cennet hurması hasadı yapılırken, satıcının beğenmediği, atık durumdaki hurmalar pekmez yapılıyor. Beş kuşaktır bu köyde hurma pekmezi yapıldığı anlatan Ayşe Nurcan Uçanok, "Bu değerli meyve genelde kasımaralık ayının başında toplanıyor. Topladıktan sonra hurmaları soyarak kurutma işlemi yapıyoruz. Rüzgar ve güneş alan bir bölgede yaklaşık bir buçuk ayda kurutuyoruz. Geri kalanını satıyoruz. Alıcılar geliyor, alıcıların alamadığı bereli, gramajı düşük olan, fazladan elimizde kalanları hurma pekmezi olarak değerlendirmeyi büyüklerimizden öğrenerek yapamaya çalışıyoruz" dedi.

"Hurma pekmezimiz 90 yıldır bu köyde yapılmaktadır"
Ayşe Nurcan Uçanok, hurma pekmezinin Başköy'de 90 yıldır yapıldığı anlayarak, "Bu pekmezi yaparken önce olgunlarını eziyoruz, daha sonra bir günde 56 saat kaynatıp, bırakıyoruz. Ertesi gün bu işlemi sıkma makinemizde sıkarak suyunu alıyoruz. Daha sonra burada 78 saat kaynatarak koyuluğuna ulaşıyoruz. Daha sonra kavanozlara koyuyoruz. Buradan ilgi gösteren illere, vatandaşlarımıza gönderiyoruz. Hurma pekmezimiz 90 yıldır bu köyde yapılmaktadır. Bunu biz de büyüklerimizden öğrendik. Hatta coğrafi işaretleme içinde müracaat ettik. Bu konuda büyüklerimiz ne dediyse öyle devam ediyoruz. 90 yıldır atalarımızdan dedelerimizden, babaannelerimizden nasıl öğrendiysek hurma pekmezimizi aynı yöntemle devam ettiriyoruz" dedi.

"100 kilodan 10 kilo kadar hurma pekmezi elde ediyoruz"
Ayşe Nurcan Uçanok, 100 kilodan 10 kilo kadar hurma pekmezi elde ettiklerini anlatarak, "Hurmaları hamken koyuyoruz. Yıkadıktan sonra kazana koyduğumuzda 5,6 saatte köpüğünü kestiriyoruz. Ertesi gün suyunu sıktığımız hurmalarımızı da 78 saat kazanda kaynatıyoruz. Bu pekmezin içinde hiçbir katkı maddesi yoktur; şeker, nişasta hiçbir şey yok. Sadece hurma. 100 kilodan 10 kilo kadar hurma pekmezi elde ediyoruz" dedi.

"Bağışıklık sistemini güçlendiriyor, sabahları tüketildiğinde tokluk hissi veriyor"
Hurma pekmezi hakkında bilgi veren Ayşe Nurcan Uçanok, "Hayli lifli bir meyve. Bu meyve b ve c vitamini içerir, kalp hastalıklarına iyi geliyor. İçinde hiçbir ilavemiz olmadığı için şeker hastaları çok rahat kullanabilir. Hem bağışıklık sistemi için, bir de sabahları tüketildiğinde tokluk hissi veriyor. Çünkü bunu normal meyve olarak da yediğinizde bir hurmayı yersiniz, gün içinde fazla yemek ihtiyacı hissetmezsiniz" dedi.

"Bilecik hurmanın anavatanı haline gelmiş durumda"
Bilecik İl Kültür Turizm Müdürü Serkan Bircan, Bilecik merkeze bağlı Başköy, Küplü ve Bekdemir köylerinde yılda 800 ton cennet hurması hasadı yapıldığı anlatarak, "Bilecik Osmanlı’nın kuruluşuna beşiklik etmiş ve tarihi ipek yolu üzerinde bulunan kadim bir şehir. Bu anlamda taşımış olduğu misyonu günümüzde de devam ettiriyor. Yaklaşık 800 ton çevre köylerimizle birlikte üretimi gerçekleştirilen hurmanın anavatanı haline gelmiş durumda. Cennet hurmasının toplanması gerçekleştirildiğinden itibaren belli aşamalardan geçiyor. Bunun 3 aşamalarından birisi şuan yanımızda bulunan pekmez yapımı. Hurmadan pekmez yapımı gerçekleştiriyoruz. Onun haricinde hurma kurusu ve yaş sebze olarak da bu anlamda hurmanın çeşitli versiyonlarının satışı gerçekleşmektedir. Hurma pekmezimizi köyümüzde yaşayan girişimci kadınların kurduğu ‘Yeşeren Doğal Ürünler’ platformu girişimcilerinin hazırlamış olduğu ürünlerimiz birçok ilimize ve yurt dışına satışa pazarlanıyor" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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