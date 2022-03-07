Kontrolden çıkan kamyon devrildi

Bilecik’te seyir halinde iken kontrolden çıkan kamyon şarampolde devrilirken, sürücüsü hafif yaralandı.
Alınan bilgilere göre; Bilecik’in Osmaneli ilçesinden Sakarya istikametine seyir halindeki 26 BF 956 plakalı kamyonun sürücü H. Y., Kızılöz Köyü sınırları içinde aracın direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan araç yolun sağ tarafındaki yamaca çarparak durabildi. Kazada sürücü hafif şekilde yaralanırken, kamyon çekici sayesinden kaza yerinden çekildi.
Jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.